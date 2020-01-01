dHEDGE DAO (DHT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u dHEDGE DAO (DHT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

dHEDGE DAO (DHT) Informacije Službena web stranica: https://www.dhedge.org/ Kupi DHT odmah!

dHEDGE DAO (DHT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za dHEDGE DAO (DHT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.11M $ 9.11M $ 9.11M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 54.37M $ 54.37M $ 54.37M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.76M $ 16.76M $ 16.76M Povijesni maksimum: $ 5.52 $ 5.52 $ 5.52 Povijesni minimum: $ 0.056091 $ 0.056091 $ 0.056091 Trenutna cijena: $ 0.167597 $ 0.167597 $ 0.167597 Saznajte više o cijeni dHEDGE DAO (DHT)

dHEDGE DAO (DHT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike dHEDGE DAO (DHT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DHT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DHT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DHT tokena, istražite DHT cijenu tokena uživo!

DHT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DHT? Naša DHT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DHT predviđanje cijene tokena odmah!

