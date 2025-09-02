dHEDGE DAO (DHT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.165188 $ 0.165188 $ 0.165188 24-satna najniža cijena $ 0.173962 $ 0.173962 $ 0.173962 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.165188$ 0.165188 $ 0.165188 24-satna najviša cijena $ 0.173962$ 0.173962 $ 0.173962 Najviša cijena ikada $ 5.52$ 5.52 $ 5.52 Najniža cijena $ 0.056091$ 0.056091 $ 0.056091 Promjena cijene (1H) -0.17% Promjena cijene (1D) -3.25% Promjena cijene (7D) +0.15% Promjena cijene (7D) +0.15%

dHEDGE DAO (DHT) cijena u stvarnom vremenu je $0.168304. Tijekom protekla 24 sata, DHTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.165188 i najviše cijene $ 0.173962, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DHT je $ 5.52, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.056091.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DHT se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -3.25% u posljednjih 24 sata i +0.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu dHEDGE DAO (DHT)

Tržišna kapitalizacija $ 9.15M$ 9.15M $ 9.15M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.83M$ 16.83M $ 16.83M Količina u optjecaju 54.37M 54.37M 54.37M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija dHEDGE DAO je $ 9.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DHT je 54.37M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.83M.