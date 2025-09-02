Više o DGI

DGI Game Cijena (DGI)

1 DGI u USD cijena uživo:

$0.00148788
$0.00148788$0.00148788
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena DGI Game (DGI)
DGI Game (DGI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.079182
$ 0.079182$ 0.079182

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

DGI Game (DGI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00148788. Tijekom protekla 24 sata, DGItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DGI je $ 0.079182, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DGI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržište dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DGI Game (DGI)

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

--
----

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

957.59M
957.59M 957.59M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DGI Game je $ 1.42M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DGI je 957.59M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.49M.

DGI Game (DGI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DGI Game u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DGI Game u USD iznosila je $ +0.0002310122.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DGI Game u USD iznosila je $ +0.0010251209.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DGI Game u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0002310122+15.53%
60 dana$ +0.0010251209+68.90%
90 dana$ 0--

Što je DGI Game (DGI)

Welcome to DGI (Decentralized Gaming Income Token), a pioneering project in the gaming guild space. Our focus is giving the rewards back to the token holders. Our Guild DGG owns and operates millions of dollars in gaming assets, including a significant stake in the Big Time Game. By staking DGI tokens, our holders can earn passive income monthly from the revenues generated by our gaming guild DGG's portfolio. With Web3 gaming leading the next Bull Run, we proudly own and manage 100% of our game assets in some of the most successful and widely adopted games, offering our community a unique opportunity to earn passive income by being a DGI token holder. The $DGI Token The DGI Token serves as the cornerstone of our ecosystem, providing our community with passive income opportunities through holding, supporting, and staking DGI. With a total supply of 1 billion tokens, 80% are allocated to liquidity, 10% to centralized exchange (CEX) listings, and 10% to future community incentives and airdrops. These tokens are securely stored in a multisig wallet, ensuring transparency and community oversight.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

DGI Game Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DGI Game (DGI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DGI Game (DGI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DGI Game.

Provjerite DGI Game predviđanje cijene sada!

DGI u lokalnim valutama

DGI Game (DGI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DGI Game (DGI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DGI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DGI Game (DGI)

Koliko DGI Game (DGI) vrijedi danas?
Cijena DGI uživo u USD je 0.00148788 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DGI u USD?
Trenutačna cijena DGI u USD je $ 0.00148788. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DGI Game?
Tržišna kapitalizacija za DGI je $ 1.42M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DGI?
Količina u optjecaju za DGI je 957.59M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DGI?
DGI je postigao ATH cijenu od 0.079182 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DGI?
DGI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DGI?
24-satni obujam trgovanja za DGI je -- USD.
Hoće li DGI još narasti ove godine?
DGI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DGI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
