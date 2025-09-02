DGI Game (DGI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.079182$ 0.079182 $ 0.079182 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

DGI Game (DGI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00148788. Tijekom protekla 24 sata, DGItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DGI je $ 0.079182, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DGI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DGI Game (DGI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Količina u optjecaju 957.59M 957.59M 957.59M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DGI Game je $ 1.42M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DGI je 957.59M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.49M.