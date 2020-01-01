DFX Finance (DFX) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u DFX Finance (DFX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
DFX Finance (DFX) Informacije

DFX Finance is a decentralized foreign exchange protocol optimized for trading fiat-backed foreign stablecoins, (CADC, EURS, XSGD, etc.) using real-world FX prices.

You can safely earn yield or use the DFX platform and contracts to provide true financial localization for the customers of your global business.

A decentralized protocol where users can efficiently exchange stablecoins pegged to various foreign currencies isn’t only important, but necessary.

DFX Finance is that protocol for the exchange of foreign stablecoins.

DFX’s algorithm dynamically adjusts by using real world FX price feeds from ChainLink to ensure that you get the best rates.

Working with stablecoin issuers in foreign countries and their local on-ramps will be necessary to onboard the masses into DeFi. DFX aims to create partnerships with stablecoin issuers around the world and help them bootstrap the usage of their tokens to the world.

DFX Finance will bring foreign exchange of currencies on-chain and enable millions of users to get the best exchange rates possible.

Official Website - https://dfx.finance/

Official dapp - https://app.dfx.finance/

DFX Docs - https://docs.dfx.finance/

Službena web stranica:
https://dfx.finance/

DFX Finance (DFX) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DFX Finance (DFX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M
Ukupna količina:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Količina u optjecaju:
$ 43.58M
$ 43.58M$ 43.58M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M
Povijesni maksimum:
$ 24.87
$ 24.87$ 24.87
Povijesni minimum:
$ 0.00102644
$ 0.00102644$ 0.00102644
Trenutna cijena:
$ 0.02746569
$ 0.02746569$ 0.02746569

DFX Finance (DFX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike DFX Finance (DFX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj DFX tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja DFX tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku DFX tokena, istražite DFX cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.