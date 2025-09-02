Više o DFX

DFX Finance Logotip

DFX Finance Cijena (DFX)

Neuvršten

1 DFX u USD cijena uživo:

-8.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena DFX Finance (DFX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:27:04 (UTC+8)

DFX Finance (DFX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.66%

-8.21%

-18.90%

-18.90%

DFX Finance (DFX) cijena u stvarnom vremenu je $0.02740235. Tijekom protekla 24 sata, DFXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0062882 i najviše cijene $ 0.02988675, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DFX je $ 24.87, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00102644.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DFX se promijenio za +0.66% u posljednjih sat vremena, -8.21% u posljednjih 24 sata i -18.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DFX Finance (DFX)

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

--
----

$ 2.73M
$ 2.73M$ 2.73M

43.58M
43.58M 43.58M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DFX Finance je $ 1.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DFX je 43.58M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.73M.

DFX Finance (DFX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DFX Finance u USD iznosila je $ -0.00245245971551714.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DFX Finance u USD iznosila je $ +0.1034139725.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DFX Finance u USD iznosila je $ +0.3166829605.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DFX Finance u USD iznosila je $ +0.019822185346406745.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00245245971551714-8.21%
30 dana$ +0.1034139725+377.39%
60 dana$ +0.3166829605+1,155.68%
90 dana$ +0.019822185346406745+261.50%

Što je DFX Finance (DFX)

DFX Finance is a decentralized foreign exchange protocol optimized for trading fiat-backed foreign stablecoins, (CADC, EURS, XSGD, etc.) using real-world FX prices. You can safely earn yield or use the DFX platform and contracts to provide true financial localization for the customers of your global business. A decentralized protocol where users can efficiently exchange stablecoins pegged to various foreign currencies isn’t only important, but necessary. DFX Finance is that protocol for the exchange of foreign stablecoins. DFX’s algorithm dynamically adjusts by using real world FX price feeds from ChainLink to ensure that you get the best rates. Working with stablecoin issuers in foreign countries and their local on-ramps will be necessary to onboard the masses into DeFi. DFX aims to create partnerships with stablecoin issuers around the world and help them bootstrap the usage of their tokens to the world. DFX Finance will bring foreign exchange of currencies on-chain and enable millions of users to get the best exchange rates possible. Contact us today or check the links below to get started. Official Website - https://dfx.finance/ Official dapp - https://app.dfx.finance/ DFX Docs - https://docs.dfx.finance/

Resurs DFX Finance (DFX)

Službena web-stranica

DFX Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DFX Finance (DFX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DFX Finance (DFX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DFX Finance.

Provjerite DFX Finance predviđanje cijene sada!

DFX u lokalnim valutama

DFX Finance (DFX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DFX Finance (DFX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DFX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DFX Finance (DFX)

Koliko DFX Finance (DFX) vrijedi danas?
Cijena DFX uživo u USD je 0.02740235 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DFX u USD?
Trenutačna cijena DFX u USD je $ 0.02740235. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DFX Finance?
Tržišna kapitalizacija za DFX je $ 1.19M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DFX?
Količina u optjecaju za DFX je 43.58M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DFX?
DFX je postigao ATH cijenu od 24.87 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DFX?
DFX je vidio ATL cijenu od 0.00102644 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DFX?
24-satni obujam trgovanja za DFX je -- USD.
Hoće li DFX još narasti ove godine?
DFX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DFX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
DFX Finance (DFX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

