DFX Finance (DFX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0062882 $ 0.0062882 $ 0.0062882 24-satna najniža cijena $ 0.02988675 $ 0.02988675 $ 0.02988675 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0062882$ 0.0062882 $ 0.0062882 24-satna najviša cijena $ 0.02988675$ 0.02988675 $ 0.02988675 Najviša cijena ikada $ 24.87$ 24.87 $ 24.87 Najniža cijena $ 0.00102644$ 0.00102644 $ 0.00102644 Promjena cijene (1H) +0.66% Promjena cijene (1D) -8.21% Promjena cijene (7D) -18.90% Promjena cijene (7D) -18.90%

DFX Finance (DFX) cijena u stvarnom vremenu je $0.02740235. Tijekom protekla 24 sata, DFXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0062882 i najviše cijene $ 0.02988675, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DFX je $ 24.87, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00102644.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DFX se promijenio za +0.66% u posljednjih sat vremena, -8.21% u posljednjih 24 sata i -18.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DFX Finance (DFX)

Tržišna kapitalizacija $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M Količina u optjecaju 43.58M 43.58M 43.58M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DFX Finance je $ 1.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DFX je 43.58M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.73M.