dFund (DFND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.061523$ 0.061523 $ 0.061523 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.93% Promjena cijene (1D) -12.72% Promjena cijene (7D) -17.49% Promjena cijene (7D) -17.49%

dFund (DFND) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DFNDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DFND je $ 0.061523, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DFND se promijenio za -2.93% u posljednjih sat vremena, -12.72% u posljednjih 24 sata i -17.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu dFund (DFND)

Tržišna kapitalizacija $ 81.25K$ 81.25K $ 81.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 244.40K$ 244.40K $ 244.40K Količina u optjecaju 332.45M 332.45M 332.45M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija dFund je $ 81.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DFND je 332.45M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 244.40K.