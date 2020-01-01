dextoro (DTR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u dextoro (DTR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

dextoro (DTR) Informacije The Power Behind dextoro - The next-generation Solana memecoin trading app, designed for everyone. $DTR is the utility and reward token that fuels the dextoro ecosystem - offering real, automated benefits to every trader, contributor, and believer. No staking, no games. Just hold and earn. $DTR isn't just another reward token; it's a core layer of the dextoro app, built to align with the people who use it. Službena web stranica: https://www.dextoro.com/ Bijela knjiga: https://www.dextoro.com/dtr Kupi DTR odmah!

dextoro (DTR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za dextoro (DTR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 320.87K $ 320.87K $ 320.87K Ukupna količina: $ 998.12M $ 998.12M $ 998.12M Količina u optjecaju: $ 998.12M $ 998.12M $ 998.12M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 320.87K $ 320.87K $ 320.87K Povijesni maksimum: $ 0.00895442 $ 0.00895442 $ 0.00895442 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00032147 $ 0.00032147 $ 0.00032147 Saznajte više o cijeni dextoro (DTR)

dextoro (DTR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike dextoro (DTR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DTR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DTR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DTR tokena, istražite DTR cijenu tokena uživo!

DTR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DTR? Naša DTR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DTR predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!