dextoro (DTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00023851 $ 0.00023851 $ 0.00023851 24-satna najniža cijena $ 0.0002828 $ 0.0002828 $ 0.0002828 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00023851$ 0.00023851 $ 0.00023851 24-satna najviša cijena $ 0.0002828$ 0.0002828 $ 0.0002828 Najviša cijena ikada $ 0.00895442$ 0.00895442 $ 0.00895442 Najniža cijena $ 0.00010673$ 0.00010673 $ 0.00010673 Promjena cijene (1H) +0.17% Promjena cijene (1D) +7.38% Promjena cijene (7D) -18.73% Promjena cijene (7D) -18.73%

dextoro (DTR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00027249. Tijekom protekla 24 sata, DTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00023851 i najviše cijene $ 0.0002828, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DTR je $ 0.00895442, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00010673.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DTR se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, +7.38% u posljednjih 24 sata i -18.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu dextoro (DTR)

Tržišna kapitalizacija $ 272.14K$ 272.14K $ 272.14K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 272.14K$ 272.14K $ 272.14K Količina u optjecaju 998.12M 998.12M 998.12M Ukupna količina 998,120,243.4295691 998,120,243.4295691 998,120,243.4295691

Trenutačna tržišna kapitalizacija dextoro je $ 272.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DTR je 998.12M, s ukupnom količinom od 998120243.4295691. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 272.14K.