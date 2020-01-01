DEXTER (DEXTER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DEXTER (DEXTER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DEXTER (DEXTER) Informacije Dexter is the first original story driven meme that rewards its holders with revenue share. He aims to become the un-official mascot of Dexscreener, while also aiming to reach 1B+ marketcap to impress his long term friends, Pepe, Trump & Doge. This is his story, from underdog to top of the world, an American dream come true. Dexter had an idea. He would create a character, a silly yet lovable digital creature who loved money but was always getting into funny situations. He named it after himself " Dexter spent hours drawing and writing stories about Dexter and friends. He wanted Dexter to be relatable, fun, and catchy. He shared his creations on social media. At first, not many people noticed. Dexter felt a little discouraged, but he didn't give up. Službena web stranica: https://dextersolanacto.org/

DEXTER (DEXTER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DEXTER (DEXTER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.88K $ 8.88K $ 8.88K Ukupna količina: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Količina u optjecaju: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.88K $ 8.88K $ 8.88K Povijesni maksimum: $ 0.00156075 $ 0.00156075 $ 0.00156075 Povijesni minimum: $ 0.00000694 $ 0.00000694 $ 0.00000694 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni DEXTER (DEXTER)

DEXTER (DEXTER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DEXTER (DEXTER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DEXTER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DEXTER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DEXTER tokena, istražite DEXTER cijenu tokena uživo!

