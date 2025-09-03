DEXTER (DEXTER) Informacije o cijeni (USD)

DEXTER (DEXTER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DEXTERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEXTER je $ 0.00156075, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEXTER se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, +1.21% u posljednjih 24 sata i +4.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DEXTER (DEXTER)

Trenutačna tržišna kapitalizacija DEXTER je $ 8.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEXTER je 999.52M, s ukupnom količinom od 999522489.186022. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.70K.