DEXTER Cijena (DEXTER)

Neuvršten

1 DEXTER u USD cijena uživo:

--
----
+1.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena DEXTER (DEXTER)
DEXTER (DEXTER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00156075
$ 0.00156075$ 0.00156075

$ 0
$ 0$ 0

-0.32%

+1.21%

+4.68%

+4.68%

DEXTER (DEXTER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DEXTERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEXTER je $ 0.00156075, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEXTER se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, +1.21% u posljednjih 24 sata i +4.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DEXTER (DEXTER)

$ 8.70K
$ 8.70K$ 8.70K

--
----

$ 8.70K
$ 8.70K$ 8.70K

999.52M
999.52M 999.52M

999,522,489.186022
999,522,489.186022 999,522,489.186022

Trenutačna tržišna kapitalizacija DEXTER je $ 8.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEXTER je 999.52M, s ukupnom količinom od 999522489.186022. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.70K.

DEXTER (DEXTER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DEXTER u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DEXTER u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DEXTER u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DEXTER u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.21%
30 dana$ 0+11.49%
60 dana$ 0-38.30%
90 dana$ 0--

Što je DEXTER (DEXTER)

Dexter is the first original story driven meme that rewards its holders with revenue share. He aims to become the un-official mascot of Dexscreener, while also aiming to reach 1B+ marketcap to impress his long term friends, Pepe, Trump & Doge. This is his story, from underdog to top of the world, an American dream come true. Dexter had an idea. He would create a character, a silly yet lovable digital creature who loved money but was always getting into funny situations. He named it after himself " Dexter spent hours drawing and writing stories about Dexter and friends. He wanted Dexter to be relatable, fun, and catchy. He shared his creations on social media. At first, not many people noticed. Dexter felt a little discouraged, but he didn’t give up.

Resurs DEXTER (DEXTER)

Službena web-stranica

DEXTER Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DEXTER (DEXTER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DEXTER (DEXTER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DEXTER.

Provjerite DEXTER predviđanje cijene sada!

DEXTER u lokalnim valutama

DEXTER (DEXTER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DEXTER (DEXTER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DEXTER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DEXTER (DEXTER)

Koliko DEXTER (DEXTER) vrijedi danas?
Cijena DEXTER uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DEXTER u USD?
Trenutačna cijena DEXTER u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DEXTER?
Tržišna kapitalizacija za DEXTER je $ 8.70K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DEXTER?
Količina u optjecaju za DEXTER je 999.52M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DEXTER?
DEXTER je postigao ATH cijenu od 0.00156075 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DEXTER?
DEXTER je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DEXTER?
24-satni obujam trgovanja za DEXTER je -- USD.
Hoće li DEXTER još narasti ove godine?
DEXTER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DEXTER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.