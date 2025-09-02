Dexsport (DESU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01556486 $ 0.01556486 $ 0.01556486 24-satna najniža cijena $ 0.01571061 $ 0.01571061 $ 0.01571061 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01556486$ 0.01556486 $ 0.01556486 24-satna najviša cijena $ 0.01571061$ 0.01571061 $ 0.01571061 Najviša cijena ikada $ 0.349288$ 0.349288 $ 0.349288 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) +0.03% Promjena cijene (7D) +28.58% Promjena cijene (7D) +28.58%

Dexsport (DESU) cijena u stvarnom vremenu je $0.01570162. Tijekom protekla 24 sata, DESUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01556486 i najviše cijene $ 0.01571061, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DESU je $ 0.349288, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DESU se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, +0.03% u posljednjih 24 sata i +28.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dexsport (DESU)

Tržišna kapitalizacija $ 3.06M$ 3.06M $ 3.06M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.96M$ 10.96M $ 10.96M Količina u optjecaju 195.63M 195.63M 195.63M Ukupna količina 700,000,000.5526 700,000,000.5526 700,000,000.5526

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dexsport je $ 3.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DESU je 195.63M, s ukupnom količinom od 700000000.5526. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.96M.