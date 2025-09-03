dexSHARE (DEXSHARE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 414.96$ 414.96 $ 414.96 Najniža cijena $ 0.00209527$ 0.00209527 $ 0.00209527 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.15% Promjena cijene (7D) +1.15%

dexSHARE (DEXSHARE) cijena u stvarnom vremenu je $0.02818717. Tijekom protekla 24 sata, DEXSHAREtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEXSHARE je $ 414.96, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00209527.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEXSHARE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu dexSHARE (DEXSHARE)

Tržišna kapitalizacija $ 552.68$ 552.68 $ 552.68 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.89K$ 1.89K $ 1.89K Količina u optjecaju 19.61K 19.61K 19.61K Ukupna količina 67,155.0 67,155.0 67,155.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija dexSHARE je $ 552.68, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEXSHARE je 19.61K, s ukupnom količinom od 67155.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.89K.