dexSHARE Logotip

dexSHARE Cijena (DEXSHARE)

Neuvršten

1 DEXSHARE u USD cijena uživo:

$0.02818717
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena dexSHARE (DEXSHARE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:42:43 (UTC+8)

dexSHARE (DEXSHARE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 414.96
$ 0.00209527
--

--

+1.15%

+1.15%

dexSHARE (DEXSHARE) cijena u stvarnom vremenu je $0.02818717. Tijekom protekla 24 sata, DEXSHAREtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEXSHARE je $ 414.96, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00209527.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEXSHARE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu dexSHARE (DEXSHARE)

$ 552.68
--
$ 1.89K
19.61K
67,155.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija dexSHARE je $ 552.68, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEXSHARE je 19.61K, s ukupnom količinom od 67155.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.89K.

dexSHARE (DEXSHARE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz dexSHARE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz dexSHARE u USD iznosila je $ +0.0014840883.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz dexSHARE u USD iznosila je $ +0.0078078179.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz dexSHARE u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0014840883+5.27%
60 dana$ +0.0078078179+27.70%
90 dana$ 0--

Što je dexSHARE (DEXSHARE)

dexSHARE is part of a multi-token token system and can be considered a measure of value in the Money Market Protocol. dexSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the Money Market protocol. Dex Money Market is an algorithmic reserve protocol with multi step auto-compounded strategies and ETF rewards. Our protocol offers a single regulatory mechanism and protocol owned liquidity. The Money Market consists of three corresponding tokens – USDEX, dexSHARES and dexETF. Inspired by precursive projects before us (Tomb Finance, Olympus DAO, Balancer, Beefy Finance) we have developed a truly unique multi-token protocol that empowers users by simplifying the advanced trading strategies employed by experienced investors and promotes growth through a low-risk algorithmic trading model.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs dexSHARE (DEXSHARE)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

dexSHARE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će dexSHARE (DEXSHARE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših dexSHARE (DEXSHARE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za dexSHARE.

Provjerite dexSHARE predviđanje cijene sada!

DEXSHARE u lokalnim valutama

dexSHARE (DEXSHARE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike dexSHARE (DEXSHARE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DEXSHARE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o dexSHARE (DEXSHARE)

Koliko dexSHARE (DEXSHARE) vrijedi danas?
Cijena DEXSHARE uživo u USD je 0.02818717 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DEXSHARE u USD?
Trenutačna cijena DEXSHARE u USD je $ 0.02818717. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija dexSHARE?
Tržišna kapitalizacija za DEXSHARE je $ 552.68 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DEXSHARE?
Količina u optjecaju za DEXSHARE je 19.61K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DEXSHARE?
DEXSHARE je postigao ATH cijenu od 414.96 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DEXSHARE?
DEXSHARE je vidio ATL cijenu od 0.00209527 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DEXSHARE?
24-satni obujam trgovanja za DEXSHARE je -- USD.
Hoće li DEXSHARE još narasti ove godine?
DEXSHARE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DEXSHARE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:42:43 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.