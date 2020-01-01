dexie bucks (DBX) Tokenomika

dexie bucks (DBX) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u dexie bucks (DBX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

dexie bucks (DBX) Informacije

dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia.

Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds.

Službena web stranica:
https://dexie.space
Bijela knjiga:
https://dexie.space/dbx

dexie bucks (DBX) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za dexie bucks (DBX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 757.64K
$ 757.64K$ 757.64K
Ukupna količina:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Količina u optjecaju:
$ 10.18M
$ 10.18M$ 10.18M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 7.44M
$ 7.44M$ 7.44M
Povijesni maksimum:
$ 0.24144
$ 0.24144$ 0.24144
Povijesni minimum:
$ 0.02865464
$ 0.02865464$ 0.02865464
Trenutna cijena:
$ 0.0744
$ 0.0744$ 0.0744

dexie bucks (DBX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike dexie bucks (DBX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj DBX tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja DBX tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku DBX tokena, istražite DBX cijenu tokena uživo!

DBX Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide DBX? Naša DBX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.