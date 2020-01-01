dexie bucks (DBX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u dexie bucks (DBX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

dexie bucks (DBX) Informacije dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia. Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds. Službena web stranica: https://dexie.space Bijela knjiga: https://dexie.space/dbx Kupi DBX odmah!

dexie bucks (DBX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za dexie bucks (DBX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 757.64K $ 757.64K $ 757.64K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 10.18M $ 10.18M $ 10.18M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.44M $ 7.44M $ 7.44M Povijesni maksimum: $ 0.24144 $ 0.24144 $ 0.24144 Povijesni minimum: $ 0.02865464 $ 0.02865464 $ 0.02865464 Trenutna cijena: $ 0.0744 $ 0.0744 $ 0.0744 Saznajte više o cijeni dexie bucks (DBX)

dexie bucks (DBX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike dexie bucks (DBX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DBX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DBX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DBX tokena, istražite DBX cijenu tokena uživo!

DBX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DBX? Naša DBX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DBX predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!