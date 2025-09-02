dexie bucks (DBX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.073927 24-satna najviša cijena $ 0.079663 Najviša cijena ikada $ 0.24144 Najniža cijena $ 0.02865464 Promjena cijene (1H) -0.80% Promjena cijene (1D) +4.57% Promjena cijene (7D) +9.23%

dexie bucks (DBX) cijena u stvarnom vremenu je $0.078365. Tijekom protekla 24 sata, DBXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.073927 i najviše cijene $ 0.079663, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DBX je $ 0.24144, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02865464.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DBX se promijenio za -0.80% u posljednjih sat vremena, +4.57% u posljednjih 24 sata i +9.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu dexie bucks (DBX)

Tržišna kapitalizacija $ 797.83K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.84M Količina u optjecaju 10.18M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija dexie bucks je $ 797.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DBX je 10.18M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.84M.