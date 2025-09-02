Više o DBX

dexie bucks Logotip

dexie bucks Cijena (DBX)

Neuvršten

1 DBX u USD cijena uživo:

$0.078365
$0.078365$0.078365
+4.50%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena dexie bucks (DBX)
dexie bucks (DBX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.073927
$ 0.073927$ 0.073927
24-satna najniža cijena
$ 0.079663
$ 0.079663$ 0.079663
24-satna najviša cijena

$ 0.073927
$ 0.073927$ 0.073927

$ 0.079663
$ 0.079663$ 0.079663

$ 0.24144
$ 0.24144$ 0.24144

$ 0.02865464
$ 0.02865464$ 0.02865464

-0.80%

+4.57%

+9.23%

+9.23%

dexie bucks (DBX) cijena u stvarnom vremenu je $0.078365. Tijekom protekla 24 sata, DBXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.073927 i najviše cijene $ 0.079663, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DBX je $ 0.24144, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02865464.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DBX se promijenio za -0.80% u posljednjih sat vremena, +4.57% u posljednjih 24 sata i +9.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu dexie bucks (DBX)

$ 797.83K
$ 797.83K$ 797.83K

--
----

$ 7.84M
$ 7.84M$ 7.84M

10.18M
10.18M 10.18M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija dexie bucks je $ 797.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DBX je 10.18M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.84M.

dexie bucks (DBX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz dexie bucks u USD iznosila je $ +0.00342414.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz dexie bucks u USD iznosila je $ +0.0244401862.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz dexie bucks u USD iznosila je $ +0.0538622392.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz dexie bucks u USD iznosila je $ +0.03033532201985555.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00342414+4.57%
30 dana$ +0.0244401862+31.19%
60 dana$ +0.0538622392+68.73%
90 dana$ +0.03033532201985555+63.16%

Što je dexie bucks (DBX)

dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia. Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds.

dexie bucks Predviđanje cijene (USD)

Koliko će dexie bucks (DBX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših dexie bucks (DBX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za dexie bucks.

Provjerite dexie bucks predviđanje cijene sada!

DBX u lokalnim valutama

dexie bucks (DBX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike dexie bucks (DBX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DBX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o dexie bucks (DBX)

Koliko dexie bucks (DBX) vrijedi danas?
Cijena DBX uživo u USD je 0.078365 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DBX u USD?
Trenutačna cijena DBX u USD je $ 0.078365. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija dexie bucks?
Tržišna kapitalizacija za DBX je $ 797.83K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DBX?
Količina u optjecaju za DBX je 10.18M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DBX?
DBX je postigao ATH cijenu od 0.24144 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DBX?
DBX je vidio ATL cijenu od 0.02865464 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DBX?
24-satni obujam trgovanja za DBX je -- USD.
Hoće li DBX još narasti ove godine?
DBX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DBX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.