Dexalot (ALOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.13964 24-satna najviša cijena $ 0.185841 Najviša cijena ikada $ 2.8 Najniža cijena $ 0.080024 Promjena cijene (1H) -0.09% Promjena cijene (1D) +4.50% Promjena cijene (7D) -3.66%

Dexalot (ALOT) cijena u stvarnom vremenu je $0.149321. Tijekom protekla 24 sata, ALOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.13964 i najviše cijene $ 0.185841, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALOT je $ 2.8, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.080024.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALOT se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, +4.50% u posljednjih 24 sata i -3.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dexalot (ALOT)

Tržišna kapitalizacija $ 8.74M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.93M Količina u optjecaju 58.56M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dexalot je $ 8.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALOT je 58.56M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.93M.