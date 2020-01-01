Devs are working (DAW) Tokenomika
Devs are working (DAW) Informacije
DAW is a meme token designed as a social experiment focused on developer behavior and community dynamics. Many meme tokens launch daily and disappear just as quickly, often due to early developer sell-offs or lack of long-term direction. DAW takes a different approach by intentionally removing the developer selling from the equation. The goal is to observe how a token performs when the team commits to holding their tokens and continuing to engage with the project.
DAW does not claim to offer utility or make promises of success. Instead, it explores whether a meme token can sustain interest and growth through consistent community involvement and developer restraint. The project is open-ended by design, aiming to highlight how much—or how little—developer actions influence a token’s lifecycle.
Devs are working (DAW) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Devs are working (DAW), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Devs are working (DAW) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Devs are working (DAW) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj DAW tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja DAW tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku DAW tokena, istražite DAW cijenu tokena uživo!
DAW Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide DAW? Naša DAW stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.