Devs are working (DAW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00110444$ 0.00110444 $ 0.00110444 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -6.55% Promjena cijene (1D) -24.37% Promjena cijene (7D) +48.01% Promjena cijene (7D) +48.01%

Devs are working (DAW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DAWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DAW je $ 0.00110444, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DAW se promijenio za -6.55% u posljednjih sat vremena, -24.37% u posljednjih 24 sata i +48.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Devs are working (DAW)

Tržišna kapitalizacija $ 14.74K$ 14.74K $ 14.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.74K$ 14.74K $ 14.74K Količina u optjecaju 969.28M 969.28M 969.28M Ukupna količina 969,278,536.542894 969,278,536.542894 969,278,536.542894

Trenutačna tržišna kapitalizacija Devs are working je $ 14.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DAW je 969.28M, s ukupnom količinom od 969278536.542894. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.74K.