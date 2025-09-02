Više o DAW

Devs are working Logotip

Devs are working Cijena (DAW)

Neuvršten

1 DAW u USD cijena uživo:

--
----
-24.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Devs are working (DAW)
Devs are working (DAW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00110444
$ 0.00110444$ 0.00110444

$ 0
$ 0$ 0

-6.55%

-24.37%

+48.01%

+48.01%

Devs are working (DAW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DAWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DAW je $ 0.00110444, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DAW se promijenio za -6.55% u posljednjih sat vremena, -24.37% u posljednjih 24 sata i +48.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Devs are working (DAW)

$ 14.74K
$ 14.74K$ 14.74K

--
----

$ 14.74K
$ 14.74K$ 14.74K

969.28M
969.28M 969.28M

969,278,536.542894
969,278,536.542894 969,278,536.542894

Trenutačna tržišna kapitalizacija Devs are working je $ 14.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DAW je 969.28M, s ukupnom količinom od 969278536.542894. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.74K.

Devs are working (DAW) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Devs are working u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Devs are working u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Devs are working u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Devs are working u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-24.37%
30 dana$ 0-97.72%
60 dana$ 0-98.57%
90 dana$ 0--

Što je Devs are working (DAW)

DAW is a meme token designed as a social experiment focused on developer behavior and community dynamics. Many meme tokens launch daily and disappear just as quickly, often due to early developer sell-offs or lack of long-term direction. DAW takes a different approach by intentionally removing the developer selling from the equation. The goal is to observe how a token performs when the team commits to holding their tokens and continuing to engage with the project. DAW does not claim to offer utility or make promises of success. Instead, it explores whether a meme token can sustain interest and growth through consistent community involvement and developer restraint. The project is open-ended by design, aiming to highlight how much—or how little—developer actions influence a token’s lifecycle.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Devs are working (DAW)

Službena web-stranica

Devs are working Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Devs are working (DAW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Devs are working (DAW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Devs are working.

Provjerite Devs are working predviđanje cijene sada!

DAW u lokalnim valutama

Devs are working (DAW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Devs are working (DAW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DAW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Devs are working (DAW)

Koliko Devs are working (DAW) vrijedi danas?
Cijena DAW uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DAW u USD?
Trenutačna cijena DAW u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Devs are working?
Tržišna kapitalizacija za DAW je $ 14.74K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DAW?
Količina u optjecaju za DAW je 969.28M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DAW?
DAW je postigao ATH cijenu od 0.00110444 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DAW?
DAW je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DAW?
24-satni obujam trgovanja za DAW je -- USD.
Hoće li DAW još narasti ove godine?
DAW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DAW predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.