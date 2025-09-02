DEUS Finance (DEUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 6.71 24-satna najviša cijena $ 6.94 Najviša cijena ikada $ 1,128.68 Najniža cijena $ 5.85 Promjena cijene (1H) +0.91% Promjena cijene (1D) +1.09% Promjena cijene (7D) +1.70%

DEUS Finance (DEUS) cijena u stvarnom vremenu je $6.95. Tijekom protekla 24 sata, DEUStrgovalo je između najniže cijene $ 6.71 i najviše cijene $ 6.94, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEUS je $ 1,128.68, dok je najniža cijena svih vremena $ 5.85.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEUS se promijenio za +0.91% u posljednjih sat vremena, +1.09% u posljednjih 24 sata i +1.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DEUS Finance (DEUS)

Tržišna kapitalizacija $ 1.10M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.08M Količina u optjecaju 159.64K Ukupna količina 302,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DEUS Finance je $ 1.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEUS je 159.64K, s ukupnom količinom od 302000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.08M.