Desy Duk Logotip

Desy Duk Cijena (DESY)

Neuvršten

1 DESY u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Desy Duk (DESY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:33:54 (UTC+8)

Desy Duk (DESY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00142863
$ 0.00142863$ 0.00142863

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Desy Duk (DESY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DESYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DESY je $ 0.00142863, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DESY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Desy Duk (DESY)

$ 25.97K
$ 25.97K$ 25.97K

--
----

$ 25.97K
$ 25.97K$ 25.97K

999.72M
999.72M 999.72M

999,718,635.653685
999,718,635.653685 999,718,635.653685

Trenutačna tržišna kapitalizacija Desy Duk je $ 25.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DESY je 999.72M, s ukupnom količinom od 999718635.653685. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.97K.

Desy Duk (DESY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Desy Duk u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Desy Duk u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Desy Duk u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Desy Duk u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+25.05%
60 dana$ 0+12.60%
90 dana$ 0--

Što je Desy Duk (DESY)

The project centers around Desy Duk, a comical spin on the beloved Daisy Duck, emerging from the popular Dolanverse. Desy is here to spread laughter and joy, collaborating with other iconic characters from the Dolanverse like Dolan, Gooby, and Morky. Together, they create hilarious, meme-worthy moments that entertain and engage the community. This project focuses on delivering a steady stream of humorous, hand-drawn content that taps into the viral energy of meme culture. Whether you’re familiar with the Dolanverse or discovering it for the first time, Desy Duk and her crew are here to bring a smile to your face every day.

Resurs Desy Duk (DESY)

Službena web-stranica

Desy Duk Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Desy Duk (DESY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Desy Duk (DESY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Desy Duk.

Provjerite Desy Duk predviđanje cijene sada!

DESY u lokalnim valutama

Desy Duk (DESY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Desy Duk (DESY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DESY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Desy Duk (DESY)

Koliko Desy Duk (DESY) vrijedi danas?
Cijena DESY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DESY u USD?
Trenutačna cijena DESY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Desy Duk?
Tržišna kapitalizacija za DESY je $ 25.97K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DESY?
Količina u optjecaju za DESY je 999.72M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DESY?
DESY je postigao ATH cijenu od 0.00142863 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DESY?
DESY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DESY?
24-satni obujam trgovanja za DESY je -- USD.
Hoće li DESY još narasti ove godine?
DESY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DESY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:33:54 (UTC+8)

