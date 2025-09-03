Desy Duk (DESY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00142863$ 0.00142863 $ 0.00142863 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Desy Duk (DESY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DESYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DESY je $ 0.00142863, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DESY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Desy Duk (DESY)

Tržišna kapitalizacija $ 25.97K$ 25.97K $ 25.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.97K$ 25.97K $ 25.97K Količina u optjecaju 999.72M 999.72M 999.72M Ukupna količina 999,718,635.653685 999,718,635.653685 999,718,635.653685

Trenutačna tržišna kapitalizacija Desy Duk je $ 25.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DESY je 999.72M, s ukupnom količinom od 999718635.653685. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.97K.