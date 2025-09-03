Desy Duk Cijena (DESY)
Desy Duk (DESY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DESYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DESY je $ 0.00142863, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DESY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Desy Duk je $ 25.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DESY je 999.72M, s ukupnom količinom od 999718635.653685. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.97K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Desy Duk u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Desy Duk u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Desy Duk u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Desy Duk u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|--
|30 dana
|$ 0
|+25.05%
|60 dana
|$ 0
|+12.60%
|90 dana
|$ 0
|--
The project centers around Desy Duk, a comical spin on the beloved Daisy Duck, emerging from the popular Dolanverse. Desy is here to spread laughter and joy, collaborating with other iconic characters from the Dolanverse like Dolan, Gooby, and Morky. Together, they create hilarious, meme-worthy moments that entertain and engage the community. This project focuses on delivering a steady stream of humorous, hand-drawn content that taps into the viral energy of meme culture. Whether you’re familiar with the Dolanverse or discovering it for the first time, Desy Duk and her crew are here to bring a smile to your face every day.
