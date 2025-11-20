DESU Cijena danas

Trenutačna cijena DESU (DESU) danas je $ 0.00024368, s promjenom od 5.16% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DESU u USD je $ 0.00024368 po DESU.

DESU trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 243,929, s količinom u optjecaju od 1.00B DESU. Tijekom posljednja 24 sata, DESU trgovao je između $ 0.00022318 (niska) i $ 0.00024458 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00359485, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00013144.

U kratkoročnim performansama, DESU se kretao -0.23% u posljednjem satu i -2.51% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu DESU (DESU)

Tržišna kapitalizacija $ 243.93K$ 243.93K $ 243.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 243.93K$ 243.93K $ 243.93K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DESU je $ 243.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DESU je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 243.93K.