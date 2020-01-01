DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DessalinesAI by Virtuals (DESSAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Informacije Dessalines AI ($DESSAI) is a decentralized AI-powered project inspired by the legacy of Haitian revolutionary Jean-Jacques Dessalines. The project aims to promote financial inclusion and economic empowerment in underbanked communities, especially in Haiti, by integrating blockchain technology, cryptocurrency tools, and multilingual AI assistants tailored to local needs. Dessalines AI provides access to automated financial education, crypto trading insights, and job search capabilities. It seeks to bridge the gap between emerging digital finance tools and communities historically excluded from the global financial system. Službena web stranica: https://app.virtuals.io/virtuals/15911 Kupi DESSAI odmah!

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DessalinesAI by Virtuals (DESSAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 259.21K $ 259.21K $ 259.21K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 859.49M $ 859.49M $ 859.49M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 301.58K $ 301.58K $ 301.58K Povijesni maksimum: $ 0.00135965 $ 0.00135965 $ 0.00135965 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00030169 $ 0.00030169 $ 0.00030169 Saznajte više o cijeni DessalinesAI by Virtuals (DESSAI)

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DESSAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DESSAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DESSAI tokena, istražite DESSAI cijenu tokena uživo!

