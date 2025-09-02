Više o DESSAI

DessalinesAI by Virtuals Logotip

DessalinesAI by Virtuals Cijena (DESSAI)

Neuvršten

1 DESSAI u USD cijena uživo:

$0.00031347
-7.40%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena DessalinesAI by Virtuals (DESSAI)
DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.00135965
$ 0
-0.21%

-7.45%

-14.93%

-14.93%

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DESSAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DESSAI je $ 0.00135965, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DESSAI se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, -7.45% u posljednjih 24 sata i -14.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DessalinesAI by Virtuals (DESSAI)

$ 270.69K
--
$ 313.26K
864.11M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija DessalinesAI by Virtuals je $ 270.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DESSAI je 864.11M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 313.26K.

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DessalinesAI by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DessalinesAI by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DessalinesAI by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DessalinesAI by Virtuals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-7.45%
30 dana$ 0+31.01%
60 dana$ 0-41.95%
90 dana$ 0--

Što je DessalinesAI by Virtuals (DESSAI)

Dessalines AI ($DESSAI) is a decentralized AI-powered project inspired by the legacy of Haitian revolutionary Jean-Jacques Dessalines. The project aims to promote financial inclusion and economic empowerment in underbanked communities, especially in Haiti, by integrating blockchain technology, cryptocurrency tools, and multilingual AI assistants tailored to local needs. Dessalines AI provides access to automated financial education, crypto trading insights, and job search capabilities. It seeks to bridge the gap between emerging digital finance tools and communities historically excluded from the global financial system.

Resurs DessalinesAI by Virtuals (DESSAI)

Službena web-stranica

DessalinesAI by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DessalinesAI by Virtuals.

Provjerite DessalinesAI by Virtuals predviđanje cijene sada!

DESSAI u lokalnim valutama

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DESSAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DessalinesAI by Virtuals (DESSAI)

Koliko DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) vrijedi danas?
Cijena DESSAI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DESSAI u USD?
Trenutačna cijena DESSAI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DessalinesAI by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za DESSAI je $ 270.69K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DESSAI?
Količina u optjecaju za DESSAI je 864.11M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DESSAI?
DESSAI je postigao ATH cijenu od 0.00135965 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DESSAI?
DESSAI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DESSAI?
24-satni obujam trgovanja za DESSAI je -- USD.
Hoće li DESSAI još narasti ove godine?
DESSAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DESSAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
