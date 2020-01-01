Desmos (DSM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Desmos (DSM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Desmos (DSM) Informacije Desmos Token, or DSM, is the native token on the Desmos blockchain. Built with Cosmos SDK, Desmos serves as the backbone to empower the development of user-centric decentralized social networks in the metaverse. Službena web stranica: https://www.desmos.network/

Desmos (DSM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Desmos (DSM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 918.07K $ 918.07K $ 918.07K Ukupna količina: $ 161.92M $ 161.92M $ 161.92M Količina u optjecaju: $ 90.58M $ 90.58M $ 90.58M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Povijesni maksimum: $ 1.77 $ 1.77 $ 1.77 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.01013486 $ 0.01013486 $ 0.01013486 Saznajte više o cijeni Desmos (DSM)

Desmos (DSM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Desmos (DSM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DSM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DSM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DSM tokena, istražite DSM cijenu tokena uživo!

