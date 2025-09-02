Desmos (DSM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01143531 $ 0.01143531 $ 0.01143531 24-satna najniža cijena $ 0.01152232 $ 0.01152232 $ 0.01152232 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01143531$ 0.01143531 $ 0.01143531 24-satna najviša cijena $ 0.01152232$ 0.01152232 $ 0.01152232 Najviša cijena ikada $ 1.77$ 1.77 $ 1.77 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) -0.14% Promjena cijene (7D) -0.26% Promjena cijene (7D) -0.26%

Desmos (DSM) cijena u stvarnom vremenu je $0.01148942. Tijekom protekla 24 sata, DSMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01143531 i najviše cijene $ 0.01152232, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DSM je $ 1.77, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DSM se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, -0.14% u posljednjih 24 sata i -0.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Desmos (DSM)

Tržišna kapitalizacija $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Količina u optjecaju 90.55M 90.55M 90.55M Ukupna količina 161,917,796.0 161,917,796.0 161,917,796.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Desmos je $ 1.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DSM je 90.55M, s ukupnom količinom od 161917796.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.86M.