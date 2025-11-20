Descipher Fund Cijena danas

Trenutačna cijena Descipher Fund (DESCI) danas je $ 0.00008836, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DESCI u USD je $ 0.00008836 po DESCI.

Descipher Fund trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,948.18, s količinom u optjecaju od 56.00M DESCI. Tijekom posljednja 24 sata, DESCI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00445736, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00008836.

U kratkoročnim performansama, DESCI se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Descipher Fund (DESCI)

Tržišna kapitalizacija $ 4.95K$ 4.95K $ 4.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.84K$ 8.84K $ 8.84K Količina u optjecaju 56.00M 56.00M 56.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

