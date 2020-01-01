DerivaDAO (DDX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DerivaDAO (DDX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DerivaDAO (DDX) Informacije Discover the future of trading with DerivaDEX, a community-governed derivatives exchange that unites performance and autonomy. Službena web stranica: https://derivadex.com/ Kupi DDX odmah!

DerivaDAO (DDX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DerivaDAO (DDX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.36M $ 5.36M $ 5.36M Ukupna količina: $ 53.24M $ 53.24M $ 53.24M Količina u optjecaju: $ 53.23M $ 53.23M $ 53.23M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.36M $ 5.36M $ 5.36M Povijesni maksimum: $ 15.28 $ 15.28 $ 15.28 Povijesni minimum: $ 0.01007713 $ 0.01007713 $ 0.01007713 Trenutna cijena: $ 0.100597 $ 0.100597 $ 0.100597 Saznajte više o cijeni DerivaDAO (DDX)

DerivaDAO (DDX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DerivaDAO (DDX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DDX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DDX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DDX tokena, istražite DDX cijenu tokena uživo!

