DerivaDAO (DDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.050153 $ 0.050153 $ 0.050153 24-satna najniža cijena $ 0.098687 $ 0.098687 $ 0.098687 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.050153$ 0.050153 $ 0.050153 24-satna najviša cijena $ 0.098687$ 0.098687 $ 0.098687 Najviša cijena ikada $ 15.28$ 15.28 $ 15.28 Najniža cijena $ 0.01007713$ 0.01007713 $ 0.01007713 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) +82.82% Promjena cijene (7D) +271.04% Promjena cijene (7D) +271.04%

DerivaDAO (DDX) cijena u stvarnom vremenu je $0.091689. Tijekom protekla 24 sata, DDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.050153 i najviše cijene $ 0.098687, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DDX je $ 15.28, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01007713.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DDX se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, +82.82% u posljednjih 24 sata i +271.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DerivaDAO (DDX)

Tržišna kapitalizacija $ 4.88M$ 4.88M $ 4.88M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.88M$ 4.88M $ 4.88M Količina u optjecaju 53.23M 53.23M 53.23M Ukupna količina 53,235,018.19686083 53,235,018.19686083 53,235,018.19686083

Trenutačna tržišna kapitalizacija DerivaDAO je $ 4.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DDX je 53.23M, s ukupnom količinom od 53235018.19686083. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.88M.