DerivaDAO Cijena (DDX)

1 DDX u USD cijena uživo:

$0.091693
$0.091693
+82.80%1D
Grafikon aktualnih cijena DerivaDAO (DDX)
DerivaDAO (DDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.050153
24-satna najniža cijena
$ 0.098687
24-satna najviša cijena

$ 0.050153
$ 0.098687
$ 15.28
$ 0.01007713
-0.04%

+82.82%

+271.04%

+271.04%

DerivaDAO (DDX) cijena u stvarnom vremenu je $0.091689. Tijekom protekla 24 sata, DDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.050153 i najviše cijene $ 0.098687, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DDX je $ 15.28, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01007713.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DDX se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, +82.82% u posljednjih 24 sata i +271.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DerivaDAO (DDX)

$ 4.88M
--
$ 4.88M
53.23M
53,235,018.19686083
Trenutačna tržišna kapitalizacija DerivaDAO je $ 4.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DDX je 53.23M, s ukupnom količinom od 53235018.19686083. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.88M.

DerivaDAO (DDX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DerivaDAO u USD iznosila je $ +0.04153516.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DerivaDAO u USD iznosila je $ +0.5542450688.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DerivaDAO u USD iznosila je $ +0.5935660798.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DerivaDAO u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.04153516+82.82%
30 dana$ +0.5542450688+604.48%
60 dana$ +0.5935660798+647.37%
90 dana$ 0--

Što je DerivaDAO (DDX)

Discover the future of trading with DerivaDEX, a community-governed derivatives exchange that unites performance and autonomy.

Resurs DerivaDAO (DDX)

Službena web-stranica

DerivaDAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DerivaDAO (DDX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DerivaDAO (DDX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DerivaDAO.

Provjerite DerivaDAO predviđanje cijene sada!

DDX u lokalnim valutama

DerivaDAO (DDX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DerivaDAO (DDX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DDX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DerivaDAO (DDX)

Koliko DerivaDAO (DDX) vrijedi danas?
Cijena DDX uživo u USD je 0.091689 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DDX u USD?
Trenutačna cijena DDX u USD je $ 0.091689. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DerivaDAO?
Tržišna kapitalizacija za DDX je $ 4.88M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DDX?
Količina u optjecaju za DDX je 53.23M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DDX?
DDX je postigao ATH cijenu od 15.28 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DDX?
DDX je vidio ATL cijenu od 0.01007713 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DDX?
24-satni obujam trgovanja za DDX je -- USD.
Hoće li DDX još narasti ove godine?
DDX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DDX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
