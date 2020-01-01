Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Deq Staked AVAIL (STAVAIL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Informacije Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token. Službena web stranica: https://deq.fi Kupi STAVAIL odmah!

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Deq Staked AVAIL (STAVAIL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 358.99K $ 358.99K $ 358.99K Ukupna količina: $ 29.19M $ 29.19M $ 29.19M Količina u optjecaju: $ 29.19M $ 29.19M $ 29.19M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 358.99K $ 358.99K $ 358.99K Povijesni maksimum: $ 0.186304 $ 0.186304 $ 0.186304 Povijesni minimum: $ 0.00424246 $ 0.00424246 $ 0.00424246 Trenutna cijena: $ 0.01228897 $ 0.01228897 $ 0.01228897 Saznajte više o cijeni Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Deq Staked AVAIL (STAVAIL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STAVAIL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STAVAIL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STAVAIL tokena, istražite STAVAIL cijenu tokena uživo!

