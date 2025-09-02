Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01212199 $ 0.01212199 $ 0.01212199 24-satna najniža cijena $ 0.01285015 $ 0.01285015 $ 0.01285015 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01212199$ 0.01212199 $ 0.01212199 24-satna najviša cijena $ 0.01285015$ 0.01285015 $ 0.01285015 Najviša cijena ikada $ 0.186304$ 0.186304 $ 0.186304 Najniža cijena $ 0.00424246$ 0.00424246 $ 0.00424246 Promjena cijene (1H) +1.73% Promjena cijene (1D) +1.80% Promjena cijene (7D) -12.74% Promjena cijene (7D) -12.74%

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) cijena u stvarnom vremenu je $0.01269994. Tijekom protekla 24 sata, STAVAILtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01212199 i najviše cijene $ 0.01285015, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STAVAIL je $ 0.186304, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00424246.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STAVAIL se promijenio za +1.73% u posljednjih sat vremena, +1.80% u posljednjih 24 sata i -12.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Tržišna kapitalizacija $ 370.30K$ 370.30K $ 370.30K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 370.30K$ 370.30K $ 370.30K Količina u optjecaju 29.19M 29.19M 29.19M Ukupna količina 29,189,038.36040571 29,189,038.36040571 29,189,038.36040571

Trenutačna tržišna kapitalizacija Deq Staked AVAIL je $ 370.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STAVAIL je 29.19M, s ukupnom količinom od 29189038.36040571. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 370.30K.