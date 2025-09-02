Više o STAVAIL

Deq Staked AVAIL Logotip

Deq Staked AVAIL Cijena (STAVAIL)

Neuvršten

1 STAVAIL u USD cijena uživo:

$0.0126864
$0.0126864$0.0126864
+1.60%1D
Grafikon aktualnih cijena Deq Staked AVAIL (STAVAIL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:45:57 (UTC+8)

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01212199
$ 0.01212199$ 0.01212199
24-satna najniža cijena
$ 0.01285015
$ 0.01285015$ 0.01285015
24-satna najviša cijena

$ 0.01212199
$ 0.01212199$ 0.01212199

$ 0.01285015
$ 0.01285015$ 0.01285015

$ 0.186304
$ 0.186304$ 0.186304

$ 0.00424246
$ 0.00424246$ 0.00424246

+1.73%

+1.80%

-12.74%

-12.74%

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) cijena u stvarnom vremenu je $0.01269994. Tijekom protekla 24 sata, STAVAILtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01212199 i najviše cijene $ 0.01285015, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STAVAIL je $ 0.186304, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00424246.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STAVAIL se promijenio za +1.73% u posljednjih sat vremena, +1.80% u posljednjih 24 sata i -12.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

$ 370.30K
$ 370.30K$ 370.30K

--
----

$ 370.30K
$ 370.30K$ 370.30K

29.19M
29.19M 29.19M

29,189,038.36040571
29,189,038.36040571 29,189,038.36040571

Trenutačna tržišna kapitalizacija Deq Staked AVAIL je $ 370.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STAVAIL je 29.19M, s ukupnom količinom od 29189038.36040571. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 370.30K.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Deq Staked AVAIL u USD iznosila je $ +0.00022508.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Deq Staked AVAIL u USD iznosila je $ -0.0043682891.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Deq Staked AVAIL u USD iznosila je $ -0.0054792684.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Deq Staked AVAIL u USD iznosila je $ -0.02245202764687937.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00022508+1.80%
30 dana$ -0.0043682891-34.39%
60 dana$ -0.0054792684-43.14%
90 dana$ -0.02245202764687937-63.87%

Što je Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token.

Resurs Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Službena web-stranica

Deq Staked AVAIL Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Deq Staked AVAIL (STAVAIL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Deq Staked AVAIL (STAVAIL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Deq Staked AVAIL.

Provjerite Deq Staked AVAIL predviđanje cijene sada!

STAVAIL u lokalnim valutama

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Deq Staked AVAIL (STAVAIL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STAVAIL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Koliko Deq Staked AVAIL (STAVAIL) vrijedi danas?
Cijena STAVAIL uživo u USD je 0.01269994 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STAVAIL u USD?
Trenutačna cijena STAVAIL u USD je $ 0.01269994. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Deq Staked AVAIL?
Tržišna kapitalizacija za STAVAIL je $ 370.30K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STAVAIL?
Količina u optjecaju za STAVAIL je 29.19M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STAVAIL?
STAVAIL je postigao ATH cijenu od 0.186304 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STAVAIL?
STAVAIL je vidio ATL cijenu od 0.00424246 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STAVAIL?
24-satni obujam trgovanja za STAVAIL je -- USD.
Hoće li STAVAIL još narasti ove godine?
STAVAIL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STAVAIL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

