DePINs (DEPINS) Informacije o cijeni (USD)

DePINs (DEPINS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DEPINStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEPINS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEPINS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.60% u posljednjih 24 sata i -1.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DePINs (DEPINS)

Tržišna kapitalizacija $ 67.57K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 67.57K Količina u optjecaju 15.57B Ukupna količina 15,574,503,569.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DePINs je $ 67.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEPINS je 15.57B, s ukupnom količinom od 15574503569.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 67.57K.