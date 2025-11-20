Dephaser JPY Cijena danas

Trenutačna cijena Dephaser JPY (JPYT) danas je $ 0.00638601, s promjenom od 1.46% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije JPYT u USD je $ 0.00638601 po JPYT.

Dephaser JPY trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 168,011, s količinom u optjecaju od 26.46M JPYT. Tijekom posljednja 24 sata, JPYT trgovao je između $ 0.00630115 (niska) i $ 0.00648032 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00682267, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00629828.

U kratkoročnim performansama, JPYT se kretao +0.42% u posljednjem satu i -0.98% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Dephaser JPY (JPYT)

Tržišna kapitalizacija $ 168.01K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 168.01K
Količina u optjecaju 26.46M
Ukupna količina 26,455,628.198103

