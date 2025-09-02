DePay (DEPAY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.170527 24-satna najviša cijena $ 0.282617 Najviša cijena ikada $ 7.78 Najniža cijena $ 0.083012 Promjena cijene (1H) +0.25% Promjena cijene (1D) -15.54% Promjena cijene (7D) -1.66%

DePay (DEPAY) cijena u stvarnom vremenu je $0.199496. Tijekom protekla 24 sata, DEPAYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.170527 i najviše cijene $ 0.282617, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEPAY je $ 7.78, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.083012.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEPAY se promijenio za +0.25% u posljednjih sat vremena, -15.54% u posljednjih 24 sata i -1.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DePay (DEPAY)

Tržišna kapitalizacija $ 1.33M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.38M Količina u optjecaju 6.66M Ukupna količina 57,028,332.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DePay je $ 1.33M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEPAY je 6.66M, s ukupnom količinom od 57028332.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.38M.