Department Of Propaganda Everywhere (DOPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.98% Promjena cijene (1D) -1.69% Promjena cijene (7D) -10.80% Promjena cijene (7D) -10.80%

Department Of Propaganda Everywhere (DOPE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOPE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOPE se promijenio za -0.98% u posljednjih sat vremena, -1.69% u posljednjih 24 sata i -10.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Department Of Propaganda Everywhere (DOPE)

Tržišna kapitalizacija $ 72.00K$ 72.00K $ 72.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 72.00K$ 72.00K $ 72.00K Količina u optjecaju 411.76B 411.76B 411.76B Ukupna količina 411,758,139,260.959 411,758,139,260.959 411,758,139,260.959

Trenutačna tržišna kapitalizacija Department Of Propaganda Everywhere je $ 72.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOPE je 411.76B, s ukupnom količinom od 411758139260.959. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.00K.