Department of Government Inefficiency (DOGIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00426472$ 0.00426472 $ 0.00426472 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.26% Promjena cijene (1D) +12.37% Promjena cijene (7D) +10.40% Promjena cijene (7D) +10.40%

Department of Government Inefficiency (DOGIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOGINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOGIN je $ 0.00426472, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOGIN se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, +12.37% u posljednjih 24 sata i +10.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Department of Government Inefficiency (DOGIN)

Tržišna kapitalizacija $ 55.77K$ 55.77K $ 55.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 55.77K$ 55.77K $ 55.77K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Department of Government Inefficiency je $ 55.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOGIN je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.77K.