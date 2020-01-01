Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Department Of Government Efficiency (D.O.G.E), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) Informacije $D.O.G.E inspired by Elon Musk and Donald Trump's establishment of a department called the Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) D.O.G.E based on the playful spirit of the original D.O.G.E coin while integrating Elon Musk and Donald Trump's posts of the upcoming Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) spearheaded by Elon Musk the man who sent D.O.G.E to the moon. Get ready to see $DOGE everywhere you look, because D.O.G.E here to stay. Hold on tight! It's Department of Government Efficiency Službena web stranica: https://departmentofgovernmentefficiency.vip/ Kupi D.O.G.E odmah!

Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Department Of Government Efficiency (D.O.G.E), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 94.37K Ukupna količina: $ 100.00B Količina u optjecaju: $ 100.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 94.37K Povijesni maksimum: $ 0 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj D.O.G.E tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja D.O.G.E tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku D.O.G.E tokena, istražite D.O.G.E cijenu tokena uživo!

D.O.G.E Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide D.O.G.E? Naša D.O.G.E stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte D.O.G.E predviđanje cijene tokena odmah!

