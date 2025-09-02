Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.04% Promjena cijene (1D) -1.54% Promjena cijene (7D) -2.52%

Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, D.O.G.Etrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena D.O.G.E je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, D.O.G.E se promijenio za -1.04% u posljednjih sat vremena, -1.54% u posljednjih 24 sata i -2.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Department Of Government Efficiency (D.O.G.E)

Tržišna kapitalizacija $ 94.12K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 94.12K Količina u optjecaju 100.00B Ukupna količina 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Department Of Government Efficiency je $ 94.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju D.O.G.E je 100.00B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 94.12K.