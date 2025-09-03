Department Of Gains Coin (D.O.G.C) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00131648$ 0.00131648 $ 0.00131648 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.39% Promjena cijene (1D) +2.12% Promjena cijene (7D) -1.75% Promjena cijene (7D) -1.75%

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, D.O.G.Ctrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena D.O.G.C je $ 0.00131648, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, D.O.G.C se promijenio za +0.39% u posljednjih sat vremena, +2.12% u posljednjih 24 sata i -1.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Department Of Gains Coin (D.O.G.C)

Tržišna kapitalizacija $ 101.25K$ 101.25K $ 101.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 101.25K$ 101.25K $ 101.25K Količina u optjecaju 921.52M 921.52M 921.52M Ukupna količina 921,516,626.315396 921,516,626.315396 921,516,626.315396

Trenutačna tržišna kapitalizacija Department Of Gains Coin je $ 101.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju D.O.G.C je 921.52M, s ukupnom količinom od 921516626.315396. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 101.25K.