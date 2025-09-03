Više o D.O.G.C

Department Of Gains Coin Cijena (D.O.G.C)

1 D.O.G.C u USD cijena uživo:

$0.00010987
$0.00010987$0.00010987
+2.10%1D
Grafikon aktualnih cijena Department Of Gains Coin (D.O.G.C)
Department Of Gains Coin (D.O.G.C) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00131648
$ 0.00131648$ 0.00131648

$ 0
$ 0$ 0

+0.39%

+2.12%

-1.75%

-1.75%

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, D.O.G.Ctrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena D.O.G.C je $ 0.00131648, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, D.O.G.C se promijenio za +0.39% u posljednjih sat vremena, +2.12% u posljednjih 24 sata i -1.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Department Of Gains Coin (D.O.G.C)

$ 101.25K
$ 101.25K$ 101.25K

--
----

$ 101.25K
$ 101.25K$ 101.25K

921.52M
921.52M 921.52M

921,516,626.315396
921,516,626.315396 921,516,626.315396

Trenutačna tržišna kapitalizacija Department Of Gains Coin je $ 101.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju D.O.G.C je 921.52M, s ukupnom količinom od 921516626.315396. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 101.25K.

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Department Of Gains Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Department Of Gains Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Department Of Gains Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Department Of Gains Coin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.12%
30 dana$ 0-51.93%
60 dana$ 0+242.60%
90 dana$ 0--

Što je Department Of Gains Coin (D.O.G.C)

At Department of Gains Coin ($D.O.G.C), we are not just launching another Cryptocurrency token-were building a movement. A movement rooted in honesty, integrity, and community, designed to bridge the gap between fitness, wellness, and the digital economy. Our vision is clear: to create real world utility for $D.O.G.C by forging strong partnerships with fitness professionals, wellness brands, and supplement companies. We believe in strength through unity, ensuring that every step forward is taken with transparency and purpose. As we grow, we are laying the foundation for: Staking & Rewards Programs to empower our holders. Liquidity Pools to enhance stability & accessibility. EFT Cards for real world usability. Business Partnerships to integrate $D.O.G.C into the Fitness & Wellness Industry. But beyond the tech, our community is our strength. Every decision we make is driven by the passion and trust of those who believe in the future we are building together. We don't overpromise-we deliver.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Department Of Gains Coin (D.O.G.C)

Službena web-stranica

Department Of Gains Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Department Of Gains Coin (D.O.G.C) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Department Of Gains Coin (D.O.G.C) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Department Of Gains Coin.

Provjerite Department Of Gains Coin predviđanje cijene sada!

D.O.G.C u lokalnim valutama

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Department Of Gains Coin (D.O.G.C) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o D.O.G.C opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Department Of Gains Coin (D.O.G.C)

Koliko Department Of Gains Coin (D.O.G.C) vrijedi danas?
Cijena D.O.G.C uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena D.O.G.C u USD?
Trenutačna cijena D.O.G.C u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Department Of Gains Coin?
Tržišna kapitalizacija za D.O.G.C je $ 101.25K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za D.O.G.C?
Količina u optjecaju za D.O.G.C je 921.52M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za D.O.G.C?
D.O.G.C je postigao ATH cijenu od 0.00131648 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za D.O.G.C?
D.O.G.C je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za D.O.G.C?
24-satni obujam trgovanja za D.O.G.C je -- USD.
Hoće li D.O.G.C još narasti ove godine?
D.O.G.C mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte D.O.G.C predviđanje cijene za detaljniju analizu.
