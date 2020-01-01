Dentacoin (DCN) Tokenomika
Dentacoin is an Ethereum-based blockchain platform regulated by smart contracts. The platform supports the dental community by building and creating solutions devoted to improving the quality of dental care worldwide. The blockchain gives Dentacoin the power to change the world for the better. Dentacoin develops the dental industry as well as creates market intelligence through a cryptocurrency reward system that inspires participation throughout the community.
Dentacoin is the first cryptocurrency that uses a decentralized review platform and transparently rewards patients and dentists who make contributions that benefit the community. The Dentacoin Foundation team strongly believes in building a future healthcare industry that will fall into the hands of the people, resulting in the disruption of the existing industries and the creation of new industries in the short and long term.
Dentacoin strives to create a dental industry community by rewarding people -who provide valuable contributions- with crypto currency. Through this reward system, the foundation will see a rise in a currency that will be able to reach a broad market, including a vast number of people who have yet to participate in any cryptocurrency economy.
According to Harvard Business Review: “To protect the blockchain vision from political pressure and regulatory interference, blockchain networks rely on a decentralized infrastructure that can't be controlled by any one person or group." The integration of blockchain and dentistry is an extraordinary concept; one that requires the creation of a community in which transparency and shared responsibility can take place.
Looking forward, Dentacoin expects the platform to drastically improve dental health and hygiene habits, thus improving the quality of life for individuals resulting in improved overall health and increased longevity.
Dentacoin (DCN) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dentacoin (DCN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Dentacoin (DCN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Dentacoin (DCN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj DCN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja DCN tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku DCN tokena, istražite DCN cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.