Dentacoin (DCN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0059853$ 0.0059853 $ 0.0059853 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.24% Promjena cijene (1D) +95.35% Promjena cijene (7D) +7.35% Promjena cijene (7D) +7.35%

Dentacoin (DCN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DCNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DCN je $ 0.0059853, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DCN se promijenio za -0.24% u posljednjih sat vremena, +95.35% u posljednjih 24 sata i +7.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dentacoin (DCN)

Tržišna kapitalizacija $ 972.05K$ 972.05K $ 972.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.94M$ 10.94M $ 10.94M Količina u optjecaju 710.84B 710.84B 710.84B Ukupna količina 8,000,000,000,000.0 8,000,000,000,000.0 8,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dentacoin je $ 972.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DCN je 710.84B, s ukupnom količinom od 8000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.94M.