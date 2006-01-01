Demole (DMLG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Demole (DMLG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Demole (DMLG) Informacije Demole is the first 3D RPG game on the NFT (Non-Fungible Token) platform. Available in both PvP and PvE modes, Demole offers an immersive experience with a rich storyline, epic 3D battle scenes, and optimized earning mechanisms for both gamers and crypto investors. Službena web stranica: https://www.demole.io/ Kupi DMLG odmah!

Demole (DMLG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Demole (DMLG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.10K $ 11.10K $ 11.10K Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 317.00M $ 317.00M $ 317.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.50K $ 17.50K $ 17.50K Povijesni maksimum: $ 0.522796 $ 0.522796 $ 0.522796 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Demole (DMLG)

Demole (DMLG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Demole (DMLG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DMLG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DMLG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DMLG tokena, istražite DMLG cijenu tokena uživo!

DMLG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DMLG? Naša DMLG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DMLG predviđanje cijene tokena odmah!

