Demole (DMLG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.522796$ 0.522796 $ 0.522796 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.01% Promjena cijene (7D) +0.01%

Demole (DMLG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DMLGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DMLG je $ 0.522796, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DMLG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Demole (DMLG)

Tržišna kapitalizacija $ 11.10K$ 11.10K $ 11.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.50K$ 17.50K $ 17.50K Količina u optjecaju 317.00M 317.00M 317.00M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Demole je $ 11.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DMLG je 317.00M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.50K.