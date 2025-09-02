DeMi (DEMI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.97$ 2.97 $ 2.97 Najniža cijena $ 0.509055$ 0.509055 $ 0.509055 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +5.36% Promjena cijene (7D) +5.36%

DeMi (DEMI) cijena u stvarnom vremenu je $1.002. Tijekom protekla 24 sata, DEMItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEMI je $ 2.97, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.509055.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEMI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeMi (DEMI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Količina u optjecaju 1.74M 1.74M 1.74M Ukupna količina 1,735,882.0 1,735,882.0 1,735,882.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeMi je $ 1.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEMI je 1.74M, s ukupnom količinom od 1735882.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.74M.