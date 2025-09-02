DeltaPrime (PRIME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.094193 24-satna najviša cijena $ 0.112083 Najviša cijena ikada $ 1.52 Najniža cijena $ 0.0102086 Promjena cijene (1H) -0.41% Promjena cijene (1D) +17.11% Promjena cijene (7D) +25.85%

DeltaPrime (PRIME) cijena u stvarnom vremenu je $0.111621. Tijekom protekla 24 sata, PRIMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.094193 i najviše cijene $ 0.112083, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRIME je $ 1.52, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0102086.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRIME se promijenio za -0.41% u posljednjih sat vremena, +17.11% u posljednjih 24 sata i +25.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeltaPrime (PRIME)

Tržišna kapitalizacija $ 482.85K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.47M Količina u optjecaju 4.33M Ukupna količina 40,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeltaPrime je $ 482.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRIME je 4.33M, s ukupnom količinom od 40000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.47M.