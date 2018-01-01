Delta Exchange (DETO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Delta Exchange (DETO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Delta Exchange (DETO) Informacije Delta Exchange Token - DETO is an ERC-20 utility and rewards token that will power Delta Exchange and is integrated across the value chain of the exchange. With DETO, we aim to converge the best of features from CeFi and DeFi. It utilizes market-making pools for liquidity, making it similar to existing DeFi automated market makers, with some important differences. Salient features of DETO: Trade Farming: Traders earn DETO proportional to their trading on Delta. Liquidity Mining (AMM) on single currency pools (BTC and USDT) and more will be added eventually. Robo-Trading: Earn potential yield and DETO by investing in trading strategy pools. Minimum Support Price (MSP): Delta will accept DETO for >= $0.10 as trading fees. Buybacks: Delta Exchange will use a part of the fee earned on the exchange to buyback DETO. Staking and Exchange Utility: Staking with fair lock-up periods. Use DETO to pay fees, use as margin, etc. Delta Exchange is a robust crypto derivatives exchange, offering Futures and Options on Bitcoin and 60+ Altcoins. It was founded in 2018 and backed by marquee investors like Aave, Kyber Network, SinoGlobal Capital, Spartan Group, CoinFund, LuneX, G1 Ventures, gumi Cryptos, BR Capital and more. Službena web stranica: https://www.delta.exchange/ Kupi DETO odmah!

Delta Exchange (DETO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Delta Exchange (DETO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.66M Ukupna količina: $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 94.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 30.00M Povijesni maksimum: $ 0.629138 Povijesni minimum: $ 0.00701012 Trenutna cijena: $ 0.059992 Saznajte više o cijeni Delta Exchange (DETO)

Delta Exchange (DETO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Delta Exchange (DETO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DETO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DETO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DETO tokena, istražite DETO cijenu tokena uživo!

DETO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DETO? Naša DETO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DETO predviđanje cijene tokena odmah!

