Delta Exchange (DETO) Tokenomika
Delta Exchange (DETO) Informacije
Delta Exchange Token - DETO is an ERC-20 utility and rewards token that will power Delta Exchange and is integrated across the value chain of the exchange. With DETO, we aim to converge the best of features from CeFi and DeFi. It utilizes market-making pools for liquidity, making it similar to existing DeFi automated market makers, with some important differences.
Salient features of DETO:
- Trade Farming: Traders earn DETO proportional to their trading on Delta.
- Liquidity Mining (AMM) on single currency pools (BTC and USDT) and more will be added eventually.
- Robo-Trading: Earn potential yield and DETO by investing in trading strategy pools.
- Minimum Support Price (MSP): Delta will accept DETO for >= $0.10 as trading fees.
- Buybacks: Delta Exchange will use a part of the fee earned on the exchange to buyback DETO.
- Staking and Exchange Utility: Staking with fair lock-up periods. Use DETO to pay fees, use as margin, etc.
Delta Exchange is a robust crypto derivatives exchange, offering Futures and Options on Bitcoin and 60+ Altcoins. It was founded in 2018 and backed by marquee investors like Aave, Kyber Network, SinoGlobal Capital, Spartan Group, CoinFund, LuneX, G1 Ventures, gumi Cryptos, BR Capital and more.
Delta Exchange (DETO) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Delta Exchange (DETO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Delta Exchange (DETO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Delta Exchange (DETO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj DETO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja DETO tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku DETO tokena, istražite DETO cijenu tokena uživo!
