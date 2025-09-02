Delta Exchange (DETO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.061281 $ 0.061281 $ 0.061281 24-satna najniža cijena $ 0.06174 $ 0.06174 $ 0.06174 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.061281$ 0.061281 $ 0.061281 24-satna najviša cijena $ 0.06174$ 0.06174 $ 0.06174 Najviša cijena ikada $ 0.629138$ 0.629138 $ 0.629138 Najniža cijena $ 0.00701012$ 0.00701012 $ 0.00701012 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.73% Promjena cijene (7D) +0.02% Promjena cijene (7D) +0.02%

Delta Exchange (DETO) cijena u stvarnom vremenu je $0.061731. Tijekom protekla 24 sata, DETOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.061281 i najviše cijene $ 0.06174, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DETO je $ 0.629138, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00701012.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DETO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.73% u posljednjih 24 sata i +0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Delta Exchange (DETO)

Tržišna kapitalizacija $ 5.83M$ 5.83M $ 5.83M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.87M$ 30.87M $ 30.87M Količina u optjecaju 94.42M 94.42M 94.42M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Delta Exchange je $ 5.83M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DETO je 94.42M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.87M.