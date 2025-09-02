Više o DETO

Delta Exchange Cijena (DETO)

Neuvršten

1 DETO u USD cijena uživo:

$0.061731
+0.70%1D
Grafikon aktualnih cijena Delta Exchange (DETO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:15:52 (UTC+8)

Delta Exchange (DETO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.061281
24-satna najniža cijena
$ 0.06174
24-satna najviša cijena

$ 0.061281
$ 0.06174
$ 0.629138
$ 0.00701012
--

+0.73%

+0.02%

+0.02%

Delta Exchange (DETO) cijena u stvarnom vremenu je $0.061731. Tijekom protekla 24 sata, DETOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.061281 i najviše cijene $ 0.06174, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DETO je $ 0.629138, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00701012.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DETO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.73% u posljednjih 24 sata i +0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Delta Exchange (DETO)

$ 5.83M
--
$ 30.87M
94.42M
500,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Delta Exchange je $ 5.83M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DETO je 94.42M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.87M.

Delta Exchange (DETO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Delta Exchange u USD iznosila je $ +0.00044973.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Delta Exchange u USD iznosila je $ +0.0107021738.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Delta Exchange u USD iznosila je $ +0.0096378573.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Delta Exchange u USD iznosila je $ +0.00127269506352077.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00044973+0.73%
30 dana$ +0.0107021738+17.34%
60 dana$ +0.0096378573+15.61%
90 dana$ +0.00127269506352077+2.11%

Što je Delta Exchange (DETO)

Delta Exchange Token - DETO is an ERC-20 utility and rewards token that will power Delta Exchange and is integrated across the value chain of the exchange. With DETO, we aim to converge the best of features from CeFi and DeFi. It utilizes market-making pools for liquidity, making it similar to existing DeFi automated market makers, with some important differences. Salient features of DETO: 1. Trade Farming: Traders earn DETO proportional to their trading on Delta. 2. Liquidity Mining (AMM) on single currency pools (BTC and USDT) and more will be added eventually. 3. Robo-Trading: Earn potential yield and DETO by investing in trading strategy pools. 4. Minimum Support Price (MSP): Delta will accept DETO for >= $0.10 as trading fees. 5. Buybacks: Delta Exchange will use a part of the fee earned on the exchange to buyback DETO. 5. Staking and Exchange Utility: Staking with fair lock-up periods. Use DETO to pay fees, use as margin, etc. Delta Exchange is a robust crypto derivatives exchange, offering Futures and Options on Bitcoin and 60+ Altcoins. It was founded in 2018 and backed by marquee investors like Aave, Kyber Network, SinoGlobal Capital, Spartan Group, CoinFund, LuneX, G1 Ventures, gumi Cryptos, BR Capital and more.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Delta Exchange (DETO)

Službena web-stranica

Delta Exchange Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Delta Exchange (DETO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Delta Exchange (DETO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Delta Exchange.

Provjerite Delta Exchange predviđanje cijene sada!

DETO u lokalnim valutama

Delta Exchange (DETO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Delta Exchange (DETO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DETO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Delta Exchange (DETO)

Koliko Delta Exchange (DETO) vrijedi danas?
Cijena DETO uživo u USD je 0.061731 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DETO u USD?
Trenutačna cijena DETO u USD je $ 0.061731. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Delta Exchange?
Tržišna kapitalizacija za DETO je $ 5.83M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DETO?
Količina u optjecaju za DETO je 94.42M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DETO?
DETO je postigao ATH cijenu od 0.629138 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DETO?
DETO je vidio ATL cijenu od 0.00701012 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DETO?
24-satni obujam trgovanja za DETO je -- USD.
Hoće li DETO još narasti ove godine?
DETO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DETO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Delta Exchange (DETO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.