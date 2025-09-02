Više o DPY

Delphy Logotip

Delphy Cijena (DPY)

Neuvršten

1 DPY u USD cijena uživo:

$0.00634008
$0.00634008$0.00634008
+3.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Delphy (DPY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:26:43 (UTC+8)

Delphy (DPY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00595401
$ 0.00595401$ 0.00595401
24-satna najniža cijena
$ 0.00634008
$ 0.00634008$ 0.00634008
24-satna najviša cijena

$ 0.00595401
$ 0.00595401$ 0.00595401

$ 0.00634008
$ 0.00634008$ 0.00634008

$ 4.88
$ 4.88$ 4.88

$ 0
$ 0$ 0

+3.27%

+4.00%

+9.48%

+9.48%

Delphy (DPY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00635007. Tijekom protekla 24 sata, DPYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00595401 i najviše cijene $ 0.00634008, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DPY je $ 4.88, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DPY se promijenio za +3.27% u posljednjih sat vremena, +4.00% u posljednjih 24 sata i +9.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Delphy (DPY)

$ 386.01K
$ 386.01K$ 386.01K

--
----

$ 633.80K
$ 633.80K$ 633.80K

60.90M
60.90M 60.90M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Delphy je $ 386.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DPY je 60.90M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 633.80K.

Delphy (DPY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Delphy u USD iznosila je $ +0.000244.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Delphy u USD iznosila je $ +0.0030305150.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Delphy u USD iznosila je $ -0.0009673061.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Delphy u USD iznosila je $ +0.0048079454855351348.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000244+4.00%
30 dana$ +0.0030305150+47.72%
60 dana$ -0.0009673061-15.23%
90 dana$ +0.0048079454855351348+311.77%

Što je Delphy (DPY)

Delphy is a mobile platform for prediction markets built on Ethereum as a DApp. In fact, it is a light Ethereum client running on mobile devices. Its born decentralization ensures that prediction markets are hard to manipulate or shut down, and there is no need to trust one single entity.

Resurs Delphy (DPY)

Službena web-stranica

Delphy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Delphy (DPY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Delphy (DPY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Delphy.

Provjerite Delphy predviđanje cijene sada!

DPY u lokalnim valutama

Delphy (DPY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Delphy (DPY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DPY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Delphy (DPY)

Koliko Delphy (DPY) vrijedi danas?
Cijena DPY uživo u USD je 0.00635007 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DPY u USD?
Trenutačna cijena DPY u USD je $ 0.00635007. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Delphy?
Tržišna kapitalizacija za DPY je $ 386.01K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DPY?
Količina u optjecaju za DPY je 60.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DPY?
DPY je postigao ATH cijenu od 4.88 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DPY?
DPY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DPY?
24-satni obujam trgovanja za DPY je -- USD.
Hoće li DPY još narasti ove godine?
DPY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DPY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:26:43 (UTC+8)

