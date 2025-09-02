Delphy (DPY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00595401 $ 0.00634008 24-satna najniža cijena $ 0.00595401 24-satna najviša cijena $ 0.00634008 Najviša cijena ikada $ 4.88 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +3.27% Promjena cijene (1D) +4.00% Promjena cijene (7D) +9.48%

Delphy (DPY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00635007. Tijekom protekla 24 sata, DPYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00595401 i najviše cijene $ 0.00634008, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DPY je $ 4.88, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DPY se promijenio za +3.27% u posljednjih sat vremena, +4.00% u posljednjih 24 sata i +9.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Delphy (DPY)

Tržišna kapitalizacija $ 386.01K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 633.80K Količina u optjecaju 60.90M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Delphy je $ 386.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DPY je 60.90M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 633.80K.