DELI FM (DELIFM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00143754 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -2.15% Promjena cijene (1D) -11.57% Promjena cijene (7D) -2.11%

DELI FM (DELIFM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DELIFMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DELIFM je $ 0.00143754, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DELIFM se promijenio za -2.15% u posljednjih sat vremena, -11.57% u posljednjih 24 sata i -2.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DELI FM (DELIFM)

Tržišna kapitalizacija $ 35.29K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 39.22K Količina u optjecaju 899.80M Ukupna količina 999,975,784.62649

Trenutačna tržišna kapitalizacija DELI FM je $ 35.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DELIFM je 899.80M, s ukupnom količinom od 999975784.62649. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.22K.