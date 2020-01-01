DELAY (DELAY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DELAY (DELAY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DELAY (DELAY) Informacije $DELAY is a community-owned and governed token that embraces the fun side of roadmap delays. Currently based on the Radix network, it aims to expand across multiple chains. With a fixed supply and token burns integrated into every interaction and partnership, $DELAY is designed to be highly deflationary. Its champion: DeLay, the pyromaniac sloth, always ready to light things up and make you see the bright side of delays. Službena web stranica: https://www.delayed.af/ Kupi DELAY odmah!

DELAY (DELAY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DELAY (DELAY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.56K $ 8.56K $ 8.56K Ukupna količina: $ 952.40M $ 952.40M $ 952.40M Količina u optjecaju: $ 665.43M $ 665.43M $ 665.43M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.26K $ 12.26K $ 12.26K Povijesni maksimum: $ 0.00153463 $ 0.00153463 $ 0.00153463 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni DELAY (DELAY)

DELAY (DELAY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DELAY (DELAY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DELAY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DELAY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DELAY tokena, istražite DELAY cijenu tokena uživo!

DELAY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DELAY? Naša DELAY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DELAY predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!