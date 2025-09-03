Više o DELAY

DELAY Cijena (DELAY)

1 DELAY u USD cijena uživo:

-3.20%1D
Grafikon aktualnih cijena DELAY (DELAY)
DELAY (DELAY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00001378
24-satna najniža cijena
$ 0.0000146
24-satna najviša cijena

$ 0.00001378

$ 0.0000146

$ 0.00153463

$ 0.00000873

-0.08%

-2.55%

-5.35%

-5.35%

DELAY (DELAY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001422. Tijekom protekla 24 sata, DELAYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001378 i najviše cijene $ 0.0000146, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DELAY je $ 0.00153463, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000873.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DELAY se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, -2.55% u posljednjih 24 sata i -5.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DELAY (DELAY)

$ 9.46K

--

$ 13.54K

665.43M

952,398,292.02

Trenutačna tržišna kapitalizacija DELAY je $ 9.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DELAY je 665.43M, s ukupnom količinom od 952398292.02. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.54K.

DELAY (DELAY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DELAY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DELAY u USD iznosila je $ +0.0000043505.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DELAY u USD iznosila je $ -0.0000063823.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DELAY u USD iznosila je $ -0.000018128307742901464.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.55%
30 dana$ +0.0000043505+30.59%
60 dana$ -0.0000063823-44.88%
90 dana$ -0.000018128307742901464-56.04%

Što je DELAY (DELAY)

$DELAY is a community-owned and governed token that embraces the fun side of roadmap delays. Currently based on the Radix network, it aims to expand across multiple chains. With a fixed supply and token burns integrated into every interaction and partnership, $DELAY is designed to be highly deflationary. Its champion: DeLay, the pyromaniac sloth, always ready to light things up and make you see the bright side of delays.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs DELAY (DELAY)

Službena web-stranica

DELAY Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DELAY (DELAY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DELAY (DELAY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DELAY.

Provjerite DELAY predviđanje cijene sada!

DELAY u lokalnim valutama

DELAY (DELAY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DELAY (DELAY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DELAY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DELAY (DELAY)

Koliko DELAY (DELAY) vrijedi danas?
Cijena DELAY uživo u USD je 0.00001422 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DELAY u USD?
Trenutačna cijena DELAY u USD je $ 0.00001422. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DELAY?
Tržišna kapitalizacija za DELAY je $ 9.46K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DELAY?
Količina u optjecaju za DELAY je 665.43M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DELAY?
DELAY je postigao ATH cijenu od 0.00153463 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DELAY?
DELAY je vidio ATL cijenu od 0.00000873 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DELAY?
24-satni obujam trgovanja za DELAY je -- USD.
Hoće li DELAY još narasti ove godine?
DELAY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DELAY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:33:32 (UTC+8)

DELAY (DELAY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

