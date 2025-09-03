DELAY (DELAY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00001378 $ 0.00001378 $ 0.00001378 24-satna najniža cijena $ 0.0000146 $ 0.0000146 $ 0.0000146 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00001378$ 0.00001378 $ 0.00001378 24-satna najviša cijena $ 0.0000146$ 0.0000146 $ 0.0000146 Najviša cijena ikada $ 0.00153463$ 0.00153463 $ 0.00153463 Najniža cijena $ 0.00000873$ 0.00000873 $ 0.00000873 Promjena cijene (1H) -0.08% Promjena cijene (1D) -2.55% Promjena cijene (7D) -5.35% Promjena cijene (7D) -5.35%

DELAY (DELAY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001422. Tijekom protekla 24 sata, DELAYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001378 i najviše cijene $ 0.0000146, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DELAY je $ 0.00153463, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000873.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DELAY se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, -2.55% u posljednjih 24 sata i -5.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DELAY (DELAY)

Tržišna kapitalizacija $ 9.46K$ 9.46K $ 9.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.54K$ 13.54K $ 13.54K Količina u optjecaju 665.43M 665.43M 665.43M Ukupna količina 952,398,292.02 952,398,292.02 952,398,292.02

Trenutačna tržišna kapitalizacija DELAY je $ 9.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DELAY je 665.43M, s ukupnom količinom od 952398292.02. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.54K.