Dekopon (DEKOPON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00151409$ 0.00151409 $ 0.00151409 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.90% Promjena cijene (7D) +4.28% Promjena cijene (7D) +4.28%

Dekopon (DEKOPON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DEKOPONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEKOPON je $ 0.00151409, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEKOPON se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.90% u posljednjih 24 sata i +4.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dekopon (DEKOPON)

Tržišna kapitalizacija $ 9.36K$ 9.36K $ 9.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.36K$ 9.36K $ 9.36K Količina u optjecaju 998.80M 998.80M 998.80M Ukupna količina 998,804,072.627726 998,804,072.627726 998,804,072.627726

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dekopon je $ 9.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEKOPON je 998.80M, s ukupnom količinom od 998804072.627726. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.36K.